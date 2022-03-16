Токио, 17 марта, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Несколько вагонов скоростного поезда «синкансэн» сошли с рельсов в районе префектуры Фукусима в результате сильного землетрясения на северо-востоке Японии, 16 марта передал телеканал NHK.

Narkulome Экспресс

В момент землетрясения в вагонах ехало около 100 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за подземных толчков на северо-востоке Японии сработала пожарная сигнализация одного из отделений японской атомной электростанции (АЭС «Фукусима-1»). Магнитуда зарегистрированного землетрясения составляла до 7,3.