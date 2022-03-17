Москва, , 02:50 — REGNUM Нейтральный статус какого-либо государства сейчас невозможен. Об этом 16 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Федеративные Штаты Микронезии

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«Нейтральный статус сейчас в принципе невозможен для какой-либо страны», — заявил эксперт.

По мнению политолога, по-настоящему нейтральными можно назвать лишь те государства, от которых ничего не зависит в мировой политике. Но и таких сейчас практически не осталось.

«Сейчас имеет значение не только военный потенциал или ресурсы страны, но и ее позиция в ООН и других международных организациях невоенного характера, участие в глобальных медиа-компаниях, торговых и финансовых цепочках и т.д. Пример Микронезии, разорвавшей с РФ дипломатические отношения, хорошо это демонстрирует», — пояснил политолог.

«Формально государство может и не входить в альянс НАТО. Помимо Североатлантического альянса существует еще масса других союзов, например, AUKUS. Можно ли рассматривать страны, образовавшие этот союз, как нейтральные? Думаю, что нет. Можно ли рассматривать Японию, на территории которой существуют базы США, как нейтральную? Уверен, что тоже нет», — подытожил Безпалько.

Напомним, что в ходе очередного раунда переговоров между украинской и российской стороной обсуждался возможный нейтральный статус Украины.