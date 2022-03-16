Тбилиси, 17 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В ближайшее время на грузинском телеканале «Мтавари архи» будет продемонстрирован антироссийский фильм совместного грузинско-украинского производства «Узкий мост».

AF.mil Автомат Калашникова

Фильм был снят в 2020 грузинским режиссёром Папуной Давитая.

Главный герой фильма — этнический украинец Кирилл (его роль исполняет украинский актёр Роман Мацюта), проживавший в Сухуме и в 1992 году с оружием в руках ставший воевать против абхазов на стороне грузин. Спустя два десятка лет Кирилл уже воюет в Донбассе в составе отряда грузинских боевиков против местных «сепаратистов».

По словам режиссёра, идея картины представляет собой конфликт между двумя типами мышления: «свободным» и «империалистическим». Основные батальные сцены снимались под Киевом, а приморские виды, изображающие Абхазию, были сняты в Одессе.

Следует отметить, что фильм был снят по мотивам поэмы классика грузинской литературы Важи Пшавелы «Гость и хозяин».

Напомним, что в Абхазии на грузинской строне в 1992—1993 воевал отряд украинских националистов, а с 2014 в Донбассе воюет отряд грузинских боевиков.