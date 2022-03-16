Калининград, 17 марта, 2022, 01:03 — ИА Регнум. В Калининградской области разыскивается 13-летняя девочка, ушедшая из дома в городе Калининграде днём 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Школьница

пресс-служба ГУ МВД России по Калининградской области «Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома. Сообщение о том, что шестиклассница несколько дней не посещает занятия, поступило в полицию из школы».

В настоящее время все патрульные наряды получили ориентировку на розыск школьницы.

Отмечается, что в последний раз мать несовершеннолетней видела свою дочь гуляющей вблизи дома 13 марта. Полиция составила на неё административный протокол по статье «За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка».

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