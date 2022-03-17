Турин, Италия, , 01:03 — REGNUM 16 марта в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 потерпел крупное поражение от испанского «Вильярреала» со счетом 0:3.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «желтой субмарины» отметились Жерар Морено (78' пенальти), Пау Торрес (85' Серж Орье) и Арно Греневельд (90+2' пенальти). Единственную желтую карточку на 90-й минуте встречи получил защитник «старой синьоры» Маттейс де Лигт. На матче работала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Статистика матча («Ювентус"/ «Вильярреал»)

Удары 15/8

Удары в створ 5/3

Владение 53%/47%

Угловые 7/2

Нарушения 6/5

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, де Лигт, Ругани (Дибала, 79'), Данило, Артур, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Бернардески, 83'), Куадрадо, Влахович, Мората (Кин, 86').

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Эступиньян, Орье, Капу, Парехо (Педраса, 86'), Капу, Тригерос (Коклен, 64'), Греневельд, Ло Чельсо (Морено, 74'), Пино (Чуквуэзе, 64').