Лилль, Франция, , 00:59 — REGNUM 16 марта в Лилле (Франция) на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА потерпел второе подряд поражение от лондонского «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Первый мяч на 38-й минуте встречи забил 36-летний центрфорвард сборной Турции Бурак Йылмаз ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. В конце первой половины Кристиан Пулишич восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Жоржиньо — 1:1. На экваторе второго тайма Сесар Аспиликуэта впервые вывел «пенсионеров» вперед — 1:2.

Статистика матча («Лилль"/ «Челси»)

Удары 8/6

Удары в створ 1/3

Владение 48%/52%

Угловые 4/1

Нарушения 14/19

Составы команд:

«Лилль»: Жардим, Челик (Веа, 58'), Джало, Ботман (Онана, 58'), Фонте, Гудмундссон (Брадарич, 77'), Шека, Бамба (Гомес, 77'), Андре, Йылмаз, Дэвид (Бен Арфа, 77').

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен (Чалоба, 33'), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74'), Аспиликуэта, Ковачич (Маунт, 46'), Пулишич (Лукаку, 74'), Хаверц (Зиеш, 83').