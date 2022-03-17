Лондон, , 00:57 — REGNUM Великобритания отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Starstreak, 16 марта сообщило на своем сайте британское министерство обороны по итогам заседания совета стран НАТО.

ПЗРК Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отметили, что участники мероприятия договорились продолжать поставлять Киеву «значительные объемы» военных средств, включая оказание летальной и нелетальной помощи.

Минобороны Британии также уточнило, что указанные ПЗРК Starstreak должны дополнить партию из более 4 тысяч противотанковых ракет, которые Лондон так же планирует передать Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта шведский министр юстиции и внутренних дел Морган Йоханссон заявил, что в «ближайшее время» полиция Швеции предоставит Киеву бронежилеты, дроны и бинокли.

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