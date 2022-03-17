Ульяновск, , 00:50 — REGNUM Казаки Волжского казачьего войска лейтенант Антон Левин сорвал атаку ВСУ на российскую колонну. О подвигах сына родителя узнали из новостей, сообщает пресс-служба Волжского казачьего войска.

У входа в «Парк Революции» в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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15 марта стало известно, что группа под командованием казака Левина выполняла разведку маршрута движения российской колонны на наличие взрывоопасных предметов. Лейтенант обнаружил и устранил три фугаса. Когда группа Левина наткнулась на засаду националистов, противник открыл огонь по российским военным. Лейтенант оперативно организовал оборону и вступил в бой, получив ранение. Несмотря на это, волжский казак продолжил руководить группой и отражать вражеское нападение. Атака ВСУ на колонну была сорвана, российские войска продолжили продвижение и вышли в назначенный район в установленное время.

«Думал о всех своих подчиненных, действовал так, как учили: не подставлять себя, 33 раза подумать и сделать правильный выбор», — отметил лейтенант Левин.

Об участии сына в специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины родители лишь догадывалась. Антон Левин решил оградить мать и отца от лишних переживаний.

«Воспитать достойных детей — главная цель родителей. В школе Антон учился хорошо, занимался спортом, ставил перед собой непростые задачи и всегда их выполнял. Захотел научиться играть на гитаре — через несколько месяцев освоил, увлекся спортом — добился хороших результатов. В студенческие годы стал лучшим в конкурсе молодых профессионалов «Worldskills» в номинации «Золотые руки». С красным дипломом Антон закончил Старокулаткинский техникум, ушёл в армию и попал, как мечтал, в морскую пехоту», — рассказывают родители Антона Левина.

Затем казак поступил в Тюменское высшее военное инженерное училище, службу проходил в военно-инженерной части в подмосковном Нахабино.

Земляки гордятся смелостью и решимостью лейтенанта Антона Левина.