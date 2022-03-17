Москва, , 00:49 — REGNUM Президент США Джо Байден и американские власти виновны в нацификации и милитаризации Украины, их необходимо привлечь к ответственности, написал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин 17 марта на своем канале в Telegram.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», — отметил он.

Политик добавил, что главы стран — членов Евросоюза должны были проявить самостоятельность и воспрепятствовать попыткам НАТО и США накачать Украину оружием, чтобы предотвратить угрозу для безопасности Европы. Володин добавил, что украинские нацисты используют мирных жителей как живой щит и обрекают их на страдания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд. Предполагается, что пакет военной помощи войдут переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые комплексы Javelin.

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