Москва, 17 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и американские власти виновны в нацификации и милитаризации Украины, их необходимо привлечь к ответственности, отметил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин 17 марта в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», — отметил он.

Парламентарий добавил, что главы стран — членов Евросоюза должны были проявить самостоятельность и воспрепятствовать попыткам НАТО и США накачать Украину оружием, чтобы предотвратить угрозу для безопасности Европы. Володин добавил, что украинские нацисты используют мирных жителей как живой щит и обрекают их на страдания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выделят Киеву военную помощь на общую сумму $1 млрд. Предполагается, что в пакет военной помощи войдут переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые комплексы Javelin.