Белград, , 02:31 — REGNUM Сербия в настоящее время не ведет с российской стороной интенсивных переговоров вокруг цены газа. Об этом 16 марта заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Вучич ожидает, что переговоры ускорятся после выборов, которые в Сербии пройдут 3 апреля, и что Сербия получит «лучшую цену на газ в Европе».

«Что касается газа, до выборов не будет никаких важных переговоров. Те политические силы, которые заслужат доверие граждан, смогут вести эти переговоры. Для нас важно попытаться обеспечить нашим гражданам то, что самое лучшее и самое дешевое. Если не будет других проблем, как, например, проблемы с транспортировкой газа, как это происходило с Болгарией, так как эта страна в большой степени зависит от российского газа, я верю, что у нас будет выгодная цена», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что цена все-таки будет отличаться от той, которая действовала полгода или год назад.

«Я уверен, что мы получим лучшую цену на газ в Европе. Но кто может гарантировать, что все будет функционировать? Если бы все зависело только от нас, я мог бы сказать, что мы будем одной из трех европейских стран с самыми выгодными ценами», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер также отметил, что его страна не вводила санкции против России.

Напомним, что долгосрочный контракт на поставки российского газа в Сербию закончился в конце 2021 года. Александр Вучич и Владимир Путин тогда договорились продлить прежние условия контракта еще на полгода.