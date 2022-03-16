Эксперт: Украина должна контролироваться с помощью военных баз РФ
Москва, 17 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Территория Украины и в т.ч. западной её части должна контролироваться с помощью размещенных там российских военных баз. Об этом 16 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
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»Единственное и самое действенное средство обеспечить нейтралитет Украины — это нанести ей военное поражение и постоянно контролировать ее территорию путем размещения военных баз», — заявил эксперт.
По мнению политолога, ВС РФ придется брать под контроль всю территорию Украины, в основном — из-за границ, чтобы предотвратить насыщение украинских территорий оружием и боевиками и не допустить создания на части территорий условий для развития марионеточного «повстанческого» движения. «Земли нынешней Западной Украины, безусловно, тоже русские, и в состав УССР они были включены также не благодаря украинским националистам, а благодаря общесоюзному руководству. Нас сейчас там цветами встречать не будут, предстоит длительная работа по возвращению к своей идентичности. Но самым главным в краткосрочной перспективе является вопрос безопасности, поэтому там должны стоять базы и контролироваться граница», — подытожил Безпалько.
Напомним, что в ходе переговоров между российскими и украинскими представителями обсуждался «нейтральный» статус Украины, наподобие статуса Швеции или Австрии.