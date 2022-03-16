Москва, 17 марта, 2022, 00:40 — ИА Регнум. На внешней стороне МКАД, на 46-м километре (перед развязкой с Ленинским проспектом), полностью восстановлено движение автотранспорта. Об этом Департамент транспорта Москвы в ночь на 17 марта сообщает в своём официальном Telegram-канале.

Mos.ru МКАД

По информации столичного ведомства, из-за столкновения нескольких автомобилей на данном участке было перекрыто две полосы из пяти, в ДТП пострадали два человека. Автомобилистам было рекомендовано выбирать пути объезда.

Примерно через час после аварии, в 23:31 мск 16 марта, объявлено о восстановлении движения в полном объёме.

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