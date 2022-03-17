Белград, , 00:37 — REGNUM За последние шесть дней в пятый раз поступило сообщение о «минировании» авиарейса компании Air Serbia, выполняющего перелёты по маршруту Москва — Белград в Сербии. Об этом 16 марта сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Самолет авиакомпании Air Serbia (сс) Steve Walsh

Информация о заложенном взрывном устройстве пришла, когда авиалайнер готовили к вылету в Москву в 21:40 по местному времени (23:40 мск). Уточняется, что сообщение о ложном минировании поступило из Польши.

За последние шесть дней информация о минировании самолётов, осуществлявших перелёты по маршруту Белград — Москва, приходят каждый день. Рейсы Белград — Москва и Белград — Санкт-Петербург отменялись уже три раза из-за поступавших сообщений о заложенной на борту бомбе. Каждый раз информация оказывалась ложной. Все сообщения о «минировании» поступали с территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербию обвиняют в том, что она, осуществляя два авиарейса в день в Россию, зарабатывает деньги. Поэтому Белград будет вынужден сократить количество авиарейсов до одного в день.

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