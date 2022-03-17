Ростов-на-Дону, , 00:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

Площадкой проведения фестиваля станет парк «Левобережный». В рамках большой праздничной программы с концертными номерами выступят лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону.

Отмечается, что с 8:00 до 14:00 мск будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и в районе стадиона «Ростов Арена».