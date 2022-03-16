В Ростове-на-Дону пройдёт фестиваль «Крымская весна»
Ростов-на-Дону, 17 марта, 2022, 00:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Крым наш
Площадкой проведения фестиваля станет парк «Левобережный». В рамках большой праздничной программы с концертными номерами выступят лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону.
Отмечается, что с 8:00 до 14:00 мск будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и в районе стадиона «Ростов Арена».