Ростов-на-Дону, 17 марта, 2022, 00:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 18 марта пройдёт фестиваль «Крымская весна», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Площадкой проведения фестиваля станет парк «Левобережный». В рамках большой праздничной программы с концертными номерами выступят лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону.

Отмечается, что с 8:00 до 14:00 мск будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и в районе стадиона «Ростов Арена».