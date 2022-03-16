Братислава, 17 марта, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Словацкие власти дали предварительное согласие на передачу Украине своих советских систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом 16 марта передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

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Взамен Словакия требует предоставления гарантий того, что ей сразу же поставят другие системы, заменяющие отданные Киеву. Источник утверждает, что речь может идти об американских ЗРК Patriot, которыми готовы поделиться Германия и Нидерланды.

Отмечается, что внедрение таких систем потребует времени и ресурсов на переобучение словацких военных. Словакия является одной из трех стран, сотрудничающих с НАТО, которые владеют советскими комплексами ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Словакия отказалась передавать Украине часть своих боевых самолетов советского производства, поскольку словацким войскам нечем их заменить.

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