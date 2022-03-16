Ростов-на-Дону, 17 марта, 2022, 00:27 — ИА Регнум. В Ростовской области назвали дату начала сезона дорожных работ. Подрядчики приступят к ремонту транспортных артерий 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Яма на дороге

«Сегодня мы фактически поддерживаем автодороги в проезжем состоянии, оперативно ликвидируя последствия неблагоприятных погодных условий. Но уже с 1 апреля на большинстве запланированных к ремонту и реконструкции участках дорожной сети начнутся масштабные работы», — пояснил заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин.

В январе — феврале 2022 года на дорогах Ростовской области ямы устранены на площади более 17 тыс. кв. метров. Продолжаются работы по содержанию автодорог.