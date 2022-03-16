Брайтон, Великобритания, 17 марта, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» лондонский «Тоттенхэм» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

«Тоттенхэм Хотспур»

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Кристиан Ромеро (Деян Кулушевски, 37') и Харри Кейн (Родриго Бентанкур, 57'). Желтые карточки получили Нил Мопе, Серхио Регилон, Жоэль Вельтман и Кристиан Ромеро.

Статистика матча («Брайтон"/ «Тоттенхэм»)

Удары 15/17

Удары в створ 0/7

Владение 48%/52%

Угловые 6/3

Нарушения 11/9

Составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Данк, Даффи, Вельтман (Модер, 78'), Биссума (Уэлбек, 62'), МакАллистер, Троссард, Марч, Гросс (Лэмпти, 78'), Мопе.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Доэрти (Эмерсон, 80'), Регилон, Хейбьерг, Кулушевски (Бергвейн, 90'), Бентанкур, Сон (Моура, 80'), Кейн.

«Тоттенхэм», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, обошел «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брайтон» с 33-мя очками остался на тринадцатой позиции.