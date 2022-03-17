Москва, , 00:25 — REGNUM Рабочий визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Москву был посвящён «обширному спектру многостороннего сотрудничества между государствами». Главной темой для обсуждения, несомненно, являлись проходящие в Вене переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Работа над СВПД сейчас поставлена на паузу, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Заминка возникла после требований России письменных обязательств от США: Вашингтон должен ручаться, что будущее российско-иранское сотрудничество не станет очередным рычагом давления на Иран и Москву, то есть его не коснётся режим санкций.

Как отметили эксперты, Белый дом был серьёзно озадачен подобным заявлением Кремля, тем более они прозвучали на фоне украинского кризиса. Появилась даже информация, что СВПД будет заморожен, а США предложат новое соглашение для Ирана, но уже без участия России.

Итоги переговоров с Абдоллахияном озвучил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Говоря о желании сторон расширить сотрудничество и скорее возобновить полноценное осуществление СВПД, министр отметил, что Россия получила письменные гарантии США, которые уже внесены в текст самой договоренности о возобновлении СВПД, то есть переговоры вышли на финишную прямую.

В Институте РУССТРАТ полагают, что сговорчивость Вашингтона вполне объяснима: США всячески противятся, чтобы Иран получил ядерное оружие, но иранская нефть очень нужна на глобальном рынке, где она будет конкурировать с «чёрным золотом» из России. Запад надеется на иранскую карту, которая позволит провести энергетическую диверсификацию.

Но Белый дом осторожничает — если Соединённые Штаты признают Иран субъектом мировой политики, Вашингтон серьёзно подорвет собственные позиции на Ближнем Востоке, если иметь в виду интересы Израиля и Саудовской Аравии, заключили эксперты.