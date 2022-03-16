Москва, 17 марта, 2022, 00:21 — ИА Регнум. В рамках развития внутреннего туризма из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится поезд «Цветущая степь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

Donland.ru Природа донской степи

В апреле будет организовано два рейса кругового туристического поезда сообщением Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Путешественники проведут ночь в поезде, а днем будут знакомиться с достопримечательностями городов по пути следования состава.

«Маршрут данного поезда позволит путешественникам прогуляться по Ростову-на-Дону и Элисте, увидеть такое уникальное явление, как цветущие степи и поля диких тюльпанов, посетить крупнейший в Европе буддистский храм, попробовать блюда национальных кухонь, узнать много интересного о донском казачестве и кочевых народах Калмыкии», — уточнили в компании.

Туристический поезд отправится из Москвы 15 и 22 апреля.