Ла-Пас, 17 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Таможенники боливийского города Санта-Крус уничтожили 15 марта 43 тысячи литров контрабандного пива, вина и виски, ввезённых в страну в январе и феврале 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

intermac Алкоголь под контроль

Спиртные напитки были ввезены в страну для реализации на карнавалах и уличных гуляньях. У продукции не было необходимых документов и лицензий, и сомнительность их происхождения вынудила чиновников изъять 22 партии незаконных поставок.

Наряду с алкогольными напитками таможня арестовала и уничтожила несколько транспортных средств, промышленные и продовольственные товары на сумму более четырех миллионов долларов США.