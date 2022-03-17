Белград, , 02:24 — REGNUM На должность нового посла Сербии в Хорватии назначена учредитель и директор Центра евроатлантических исследований (Белград) Елена Милич. Соответствующий указ президента Александра Вучича был опубликован 16 марта.

Сербия

Елена Милич известна как один из самых ярых сторонников вступления Сербии в НАТО.

Ранее Милич заявила о том, что Сербия должна постепенно минимизировать российское влияние, чему могло бы помочь достижение «конструктивного и гибкого решения» косовского вопроса. По ее мнению, нужно сделать так, чтобы Косово, которое является одной из ключевых точек влияния России в регионе, перестало быть козырем в российском рукаве.