Москва, , 02:24 — REGNUM «Нейтралитет Украины» представляет из себя загадку для экспертов и может быть легко нарушен. Об этом 16 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Подписание соглашения. Гитлер

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Напомним, ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что России нужна «нейтральная Украина».

«Мне не совсем понятно, какой нейтралитет имел в виду Владимир Мединский. И самое главное — зачем. Ведь очевидно же, что, пользуясь нейтральным статусом, ряд стран опять насытит ее оружием, воспитает новые поколения националистов и радикалов и опять толкнет на Восток», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это ровно тот путь, на который в своё время ступила Германия: потерпев катастрофическое поражение в Первой мировой войне и испытав на себе все прелести гиперинфляции, контрибуций, безработицы и голода, страна, получив поддержку от заинтересованных западных стран, очень быстро оправилась и снова встала на милитаристские рельсы.

«Из армии в 100 тысяч человек, с запретом на боевые машины (танки), флот и авиацию, немцы в очень короткое время смогли построить мощные вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Нет никаких гарантий того, что наши западные «друзья» и «партнёры» точно также не превратят остатки ВСУ в новый таран против России, как они это делали на протяжении последних восьми лет», — отметил Безпалько.