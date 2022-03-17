Москва, 17 марта 2022, 02:24 — REGNUM «Нейтралитет Украины» представляет из себя загадку для экспертов и может быть легко нарушен. Об этом 16 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Подписание соглашения. Гитлер
Подписание соглашения. Гитлер

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Напомним, ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что России нужна «нейтральная Украина».

«Мне не совсем понятно, какой нейтралитет имел в виду Владимир Мединский. И самое главное — зачем. Ведь очевидно же, что, пользуясь нейтральным статусом, ряд стран опять насытит ее оружием, воспитает новые поколения националистов и радикалов и опять толкнет на Восток», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это ровно тот путь, на который в своё время ступила Германия: потерпев катастрофическое поражение в Первой мировой войне и испытав на себе все прелести гиперинфляции, контрибуций, безработицы и голода, страна, получив поддержку от заинтересованных западных стран, очень быстро оправилась и снова встала на милитаристские рельсы.

«Из армии в 100 тысяч человек, с запретом на боевые машины (танки), флот и авиацию, немцы в очень короткое время смогли построить мощные вермахт, люфтваффе и кригсмарине. Нет никаких гарантий того, что наши западные «друзья» и «партнёры» точно также не превратят остатки ВСУ в новый таран против России, как они это делали на протяжении последних восьми лет», — отметил Безпалько.