Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Компания Amazon и киностудия Blumhouse Productions заплатили около $7 млн за права на фильм ужасов «Няня» (Nanny), который сняла режиссёр и сценарист Никиату Джусу. Об этом 16 марта сообщил портал We Got This Covered.

Журналисты отмечают, что продюсер Джейсон Блум буквально «влюбился» в картину, когда увидел её в январе 2022 года на кинофестивале Sundance. Ленту покажут в 2022 году не только в кинотеатрах США, но и на потоковом сервисе Amazon Prime.

Для справки: главную роль в фильме «Няня» исполнила Анна Диоп («Мы», «Титаны»). Актриса сыграла уроженку Сенегала по имени Аиша, которая, работая няней, пытается скопить деньги для того, чтобы перевезти своего сына в США. В какой-то момент главная героиня сталкивается с чем-то, что не имеет отношения к нашему миру.