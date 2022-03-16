Уфа, 17 марта, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Казаки Башкирии организовали акцию по оказанию гуманитарной помощи братскому народу Донбасса и Вооружённым силам России, которые принимают участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Руку помощи казаки Башкирии протянули своим братьям-казакам из ДНР и ЛНР, участвующим в специальной операции по защите Донбасса. Сбор, закупку и отправку медикаментов взяли на себя казаки вместе с наказным атаманом хутора Нижегородский Уфимской станицы.

Казаки регионального отделения СКВРиЗ принимают активное участие во многих других благотворительных акциях.