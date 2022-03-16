Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Членство Косово в Совете Европы является абсолютным приоритетом Приштины. Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 16 марта.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Османи отметила, что она работает вместе с министром иностранных дел Косово Доникой Гервалой над решением этой задачи.

«Мы сейчас ускоряемся. С момента моего вступления в должность я настаивала на том, чтобы членство в Совете Европы стало приоритетным вопросом, когда речь идет об участии Косово в международных организациях. Я тесно сотрудничаю с министром Гервалой, которая подготовила стратегию. Мы планируем подать заявку, а потом представители Совета Европы должны назначить комиссию, которая приедет в Косово и оценит уровень соответствия определенным критериям», — процитировало издание «Коха» слова Османи.

Напомним, что 15 марта генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила от России уведомление о выходе страны из организации согласно 7 статьи устава СЕ. В этот же день Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила заключение с призывом потребовать выхода России из Совета Европы.