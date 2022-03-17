Белград, , 06:08 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 марта заявил, что диалог между Сербией и Косово продвигается, и стороны близки к компромиссу «по нескольким конкретным темам».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что последняя встреча с главами албанской и сербской делегаций Бесником Бислими и Петаром Петковичем продлилась 11 часов.

Лайчак выразил уверенность, что в скором времени по многим из них будут достигнуты соглашения. Речь идет о регулировании поставок газа на север Косово и о пропавших без вести.

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