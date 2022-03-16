Токио, 16 марта, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Японская студия Ryu Ga Gotoku выложила в сеть трейлер будущего сюжетного дополнения The Kaito Files к игре Lost Judgment, в котором показала боевые приёмы главного героя. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале SEGAAmerica.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что в видео показана более агрессивная стойка персонажа Кайто, которая позволяет ему наносить более жёсткие удары и даёт доступ к техникам быстрого уклонения. Они отметили, что в этой стойке герой сможет контратаковать противника ударом в живот.

«Второстепенная боевая стойка Кайто больше ориентирована на оборону, что позволяет ему выдерживать все виды ударов, а также использовать ближайшее оружие, чтобы повернуть битву в свою пользу!», — написали разработчики.

Напомним, релиз Lost Judgment: The Kaito Files состоится 28 марта 2022 года. Сюжет игры расскажет о приключениях Масахару Кайто — представителя детективного агентства Такаюки Ягами.