Лондон, 16 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант и лид-гитарист Кит Ричардс рассказал, что он «много играл на бас-гитаре» в новом материале группы The Rolling Stones. Об этом 16 марта он рассказал порталу Music News.

NME Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс

Музыкант рассказал о том, как провел неделю на Ямайке, чтобы поработать над музыкой с фронтменом Rolling Stones Миком Джаггером. Ричардс сообщил, что взяв в руки бас-гитару, он придал «другой угол» звучанию легендарной группы. «Это довольно интересно — в то же время я тот же участник Stones», — сказал он.

На вопрос о том, сколько новых треков появилось в результате сессий, гитарист ответил: «Больше, чем я могу сосчитать — это была очень продуктивная неделя». Ричардс сказал, что они с Джаггером «добились очень хорошего звучания», добавив: «Ямайка хороша для звука».