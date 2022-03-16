Нью-Йорк, США, 16 марта, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Потоковый сервис HBO Max выложил в сеть тизер-трейлер третьего сезона сериала «Барри», главную роль в котором исполняет Билл Хейдер («Оно 2», «Девушка без комплексов»). Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале компании.

JasonParis HBO

Первый эпизод продолжения шоу появится на сайте HBO Max 24 апреля 2022 года. Трейлер даёт понять, что главный герой хочет исправить то, что натворил ранее. При просмотре видео зрители могут задаться следующим вопросом: проживет ли Барри достаточно долго, чтобы реализовать задуманное?

Напомним, премьера сериала «Барри» состоялась на телеканале HBO 25 марта 2018 года. Его сюжет рассказывает о том, как бывший морпех США, работающий низкооплачиваемым киллером, решает отправиться в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Там он внезапно понимает, что очень хочет быть актёром.