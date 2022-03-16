Челябинск, , 23:42 — REGNUM Житель Челябинска, ударивший по голове стеклянной бутылкой водителя такси, задержан сотрудниками вневедомственной охраны областного центра, сообщили 16 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Водитель такси Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

Инцидент произошёл накануне, 15 марта, у торгового комплекса на улице Молодогвардейцев. Водителя такси ударил по голове мужчина — это произошло в ходе словесного конфликта.

Водителя с резаной раной головы госпитализировали. Злоумышленника, ранее судимого местного жителя 27 лет, который не успел покинуть место происшествия, задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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