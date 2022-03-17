17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:46 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис заявила в одном из постов в Twitter, который теперь удален, что Соединенные Штаты поддерживают Украину «ради защиты альянса НАТО», частью которого Украина не является.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время визита в Польшу я встретилась с американскими и польскими военнослужащими и поблагодарила их за то, что они отстаивают вместе с нашими союзниками по НАТО свободу, миропорядок и безопасность. Соединенные Штаты уверенно стоят на стороне граждан Украины ради защиты альянса НАТО», — написала вице-президент в аккаунте @KamalaHarris.

Позже данное сообщение было удалено и вместо него опубликовано новое. Отделив граждан Украины от членства в НАТО, Харрис написала в новой версии твита: «Соединенные Штаты уверенно стоят на стороне граждан Украины и отстаивают защиту альянса НАТО».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Не один Байден у нас страдает слабоумием», — пишет Sedona-USA.

Память Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все это в какой-то степени хорошо для Харрис. Отныне она будет главной главой во всех учебниках истории… но как пример политической ошибки и неудачи», — предсказывает justintyme.

«Для американского вице-президента Камала делает хреновенькую работу», — отмечает paulallen585.

«Все время от времени оступаются, когда их ставят в затруднительное положение, или, в ее случае, просто когда она выступает на публике. Каждый раз, когда она говорит, все испытывают неловкость», — делится gotitans2022.

«Выбирая между Байденом и Харрис — я не уверен, что кто-то из них понимает, что происходит. Это серьезно. Из всей команды демократов, которые баллотировались в президенты, это была лучшая пара? Америке нужно провести еще один пересчет голосов», — призывает JustSaying.

«Когда вы думаете о достоинстве, которое экс-вице-президент США Майк Пенс принес в офис, а затем смотрите на эту катастрофу, трудно понять, как мы упали так далеко и так быстро», — пишет Vantastic.

«Я думал, что 81 миллион американцев не могут ошибаться? Или могут?» — отвечает BigChief7.

«Харрис — самый неприятный, отстраненный и раздражающий вице-президент из всех. Тем не менее демократы всегда обвиняют в расизме, женоненавистничестве и т. д., когда кто-либо критикует демократа. Однако они полностью молчат, когда другие проявляют и поддерживают неоспоримый расизм или сексизм в отношении республиканцев. Их это полностью устраивает», — сравнивает obamahatestheus.

«Мы все знали, что она будет совершать ошибку за ошибкой. Мне так стыдно за нашу страну», — переживает fairlane7766.