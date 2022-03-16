Провинция Лекко, Италия, 16 марта, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Итальянский учебно-тренировочный самолет М-346 разбился в районе Лекко в среду, 16 марта, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Самолет врезался в гору, оба пилота успели катапультироваться. Один из них погиб, другой в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

К вооруженным силам Италии данный летательный аппарат отношения не имеет, в последнее время он проходил производственные испытания, отмечают издания.