Москва, 17 марта, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Формулировка Владимира Мединского не дает четкого понимания, что он имел в виду, но нейтралитет Украины должен быть подкреплён наличием российских военных баз. Об этом 16 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Напомним, ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что в ходе консультаций обсуждается нейтральный статус Украины по шведскому или австрийскому образцу.

«Мне не совсем понятно, что имел в виду Владимир Мединский. Современные Швеция и Финляндия теснейшим образом сотрудничают с НАТО, как и Австрия. Шведы и вовсе имеют один из самых крупных ВПК в мире. Так что подобный «нейтралитет» Украины категорически неприемлем для России», — заявил эксперт.

Допустим, речь идёт о нейтралитете наподобие того, что имели Австрия и Финляндия сразу после Второй мировой войны, когда они в военном плане и шагу не могли ступить без одобрения СССР, считает политолог.

«Как вариант — возможно создание российских баз на юго-востоке страны. Это близко к австрийскому послевоенному варианту. Но вариант современной Австрии с её тесными связями с НАТО тоже неприемлем», — подытожил Трухачёв.

Напомним, что в ходе переговоров между российской и украинской делегациями обсуждался нейтральный статус Украины, который выдвигался в качестве одного из требований России к украинскому руководству.