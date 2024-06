Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В сеть выложили фотографию со съёмочной площадки нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», на которой присутствуют Мэтт Дэймон и Киллиан Мёрфи. Об этом 16 марта сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Субурбикон». реж Джордж Клуни. 2017. Великобритания, США Гарднер Лодж в исполнении Мэтта Дэймона

Дэймон запечатлён на снимке в образе высокопоставленного военного — директора Манхэттенского проекта и генерала-лейтенанта армии США Лесли Гровса. Мёрфи исполнит роль профессора Роберта Оппенгеймера. Отметим, что в этом фильме Дэймон будет носить усы, как и в ленте «Железная хватка» Итана и Джоэла Коэнов.

Напомним, «Оппенгеймер» будет представлять собой биографический фильм, сюжет которого расскажет о жизни создателя атомной бомбы. Премьера в США запланирована на 21 июля 2023 года.