Нью-Йорк, США, , 23:32 — REGNUM Американская хип-хоп-группа A Tribe Called Quest поделилась подробностями о посмертном альбоме покойного участника группы Phife Dawg (Малик Тейлор). Об этом 16 марта рассказал портал NME.

Сооснователь группы A Tribe Called Quest рэпер Phife Dawg NME

Пластинка под названием Forever выйдет 22 марта — шесть лет спустя после того, как Малик Тейлор скончался в возрасте 45 лет.

Член-основатель новаторской хип-хоп группы умер в 2016 году от осложнений диабета после участия в записи шестого и последнего альбома We Got It From Here… Thank You 4 Your Service. Диабет был диагностирован рэперу в 1990 году.

На новом альбоме выступят такие артисты, как Q-Tip (Камаль Фарид), Busta Rhymes (Тревор Смит-младший), Maseo из De La Soul и другие.

