17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:46 — REGNUM После выхода американских войск из Афганистана и Сомали США утратили свою эффективность в борьбе против таких террористических групп, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил генерал армии Стивен Таунсенд, возглавляющий командование США.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Когда мы были там, мы не смогли добиться прочных изменений. После 20 лет присутствия США, потраченных миллиардов и тысяч погибших, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли снова захватить власть в стране за несколько коротких недель. Вывод войск обнажил всю глубину провала», — пишет @mmcgowan1.

«Можно было подумать, что за 20 лет у вас там появились какие-то активы. Странно», — отмечает @golfgate.

Стивен Таунсенд Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

«Они создали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился против них. А потом США оставили светских людей, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их уничтожили», — отвечает @LebaneseBebe.

«Это то, что США делают со времен Второй мировой войны», — соглашается @Khalid_Yousfzia.

«Аааа, США менее эффективны, потому что нас там больше нет. Не нужно быть генералом, чтобы понять это», — подчеркивает @TrueNewws.

«Генералы любят войны, потому что они приносят им повышение по службе», — напоминает @ljcotnoir.

«Просто США не хватает войны», — отмечает @DelilahBlue15.

«США вообще боролись с терроризмом или они сражались с чем-то другим?» — задает риторический вопрос @dgoldtech.

«Генералы проделали паршивую работу в Сомали и Афганистане», — негодует @LauraBeBusy21.

«Может быть, Пентагону стоит последовать примеру Байдена и набрать 30 лучших блогеров из TikTok для консультирования и позитивного освещения деятельности Пентагона? Так они и террористов могут отпугнуть», — иронизирует Richard Chek.

«Вы посылаете войска в Афганистан, потому что это убежище для террористов, но затем вы надолго там застреваете. Вы выходите оттуда и… какой сюрприз! Эти надоедливые террористы снова начинают буянить», — иронизирует Bob S.

«Военная сила США в течение длительного времени не достигла никакой цели и остается денежной ямой. Террор и наркотики — бесплодные войны», — осуждает BIF_WOLF.

«Террористы снова нам угрожают? Не может быть! Сколько сотен миллиардов вам нужно на этот раз для эффективной борьбы?» — иронизирует Airborne82.

«Пока мы находились в Афганистане, Пентагон не слишком усердствовал в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были гораздо более эффективны в борьбе с ними как до, так и после нашего ухода. Мы не слышали ни звука от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после Дохинского соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — вспоминает Myah Soodaninm.