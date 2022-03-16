Барселона, Испания, , 23:25 — REGNUM Шведский стриминговый сервис Spotify и футбольный клуб «Барселона» объявили о новом «долгосрочном партнерстве», в рамках которого стадион футбольного клуба изменит свое название на «Spotify Камп Ноу». Об этом 16 марта информирует портал BBC.

Стадион «Камп Ноу». Барселона Mutari

Было объявлено о новом «долгосрочном партнерстве» между ФК «Барселона» и Spotify, которое начнется в июле этого года. По данным BBC, каталонская радиостанция Rac1 сообщила, что сумма сделки со Spotify составляет 280 миллионов евро.

В рамках новой сделки Spotify станет «главным партнером» и «официальным партнером потокового аудио» футбольного клуба, а также «титульным партнером стадиона», который будет нести в своем названии имя стримингового сервиса. Это станет первым случаем переименования стадиона в истории футбольного клуба.

Логотип Spotify также будет размещен на командных и тренировочных футболках футбольного клуба «Барселона» в сезоне 2022−2023.

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