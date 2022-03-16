Вашингтон, , 23:24 — REGNUM США продолжают работать со своими союзниками и партнерами в вопросах предоставления новой военной помощи Украине, сообщил 16 марта на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон намерен организовать поставки Киеву систем ПВО российского или советского производства.

«Мы продолжаем решать вопрос помощи украинским партнерам противовоздушными системами дальнего действия и боеприпасов для них. Я не могу раскрывать детали, но мы работаем с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине помощь в виде советских или российских систем ПВО и необходимых боеприпасов», — заявил Прайс.

Он пояснил, что украинцы уже использовали аналогичные системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в результате операции Вооруженных сил России Украина лишилась единой системы ПВО и большей части боевой авиации.

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