Москва, 17 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Нейтралитет Украины по образцу Швеции, Финляндии или какой-либо иной страны для России явно недостаточен. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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»Украины не должно быть. Любые соглашения будут ей нарушены. В принципе, сейчас даже Финляндия на грани нарушения своих договоренностей с Россией о нейтралитете. Можно представить, как поведут себя в таких условиях украинцы», — заявил эксперт.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по принуждению Украины к денацификации и демилитаризации.