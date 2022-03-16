Тбилиси, 17 марта, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили пока не поедет в Киев, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сказал, что правящая команда сможет высказать свою позицию только после проведения широких консультаций. «Что касается возможного визита на Украину, то любой такой вопрос должен решаться на основе широких консультаций, включая консультации с нашими международными партнёрами, и, конечно же, эти консультации должны основываться на анализе рисков безопасности. Когда будут проведены такие консультации, в том числе с международными партнерами, мы сможем озвучить нашу позицию», — сказал Кобахидзе.

А член «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию с возможным визитом грузинского премьера в Киев с приездом в августе 2008 года тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко в Тбилиси, так как тогда огонь уже был прекращён, и Ющенко ничем не рисковал.

«Прежде всего, я бы поднял вопрос безопасности, потому что, когда иностранные президенты прибыли в Грузию в 2008 году, огонь был остановлен, и безопасность тогда была гарантирована. Сегодня мы видим, что на Украине нет прекращения огня, просто на местах открываются мирные коридоры», — сказал Кадагишвили.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вчера призвал лидеров «всех дружественных Украине стран» прибыть в Киев.