Лондон, 16 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. О договорённостях, якобы достигнутых между Россией и Украиной по прекращению российской спецоперации, пишет 16 марта британская Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территория Украины

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По данным источников издания, существует план из 15 пунктов, предусматривающий прекращение российской спецоперации на Украине. Украина, согласно этому плану, отказывается от надежд вступить в НАТО и размещать у себя вооружения альянса.

Напомним, 16 марта в формате видеоконференции возобновились переговоры российской и украинской делегаций.