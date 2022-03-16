Британская газета «узнала» о совместном плане РФ и Украины из 15 пунктов
Лондон, 16 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. О договорённостях, якобы достигнутых между Россией и Украиной по прекращению российской спецоперации, пишет 16 марта британская Financial Times.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Территория Украины
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По данным источников издания, существует план из 15 пунктов, предусматривающий прекращение российской спецоперации на Украине. Украина, согласно этому плану, отказывается от надежд вступить в НАТО и размещать у себя вооружения альянса.
Напомним, 16 марта в формате видеоконференции возобновились переговоры российской и украинской делегаций.