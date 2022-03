Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures выложила в сеть новые постеры будущей картины «Соник 2 в кино». Об этом 17 марта сообщает портал We got This Covered.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Всего создатели фильма опубликовали девять изображений, на которых можно видеть Соника (Бен Шварц), лиса Тейлза (Коллин О’Шонесси), ехидну Наклза (Идрис Эльба), Доктора Айво Роботника (Джим Керри), Тома Ваковски (Джеймс Марсден), Мэдди Ваковски (Тика Самптер), агента Стоуна (Ли Мадждуб) и старшую сестру Мэдди Рэйчел (Наташа Ротвелл). На одном из постеров также запечатлён Шемар Мур, о роли которого пока ничего не известно.

Напомним, премьера картины состоится в США 8 апреля 2022 года, снимает её режиссёр Джефф Фаулер. Финальный трейлер Paramount Pictures выпустила 14 марта 2022-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Представлен финальный трейлер «Соника 2 в кино»