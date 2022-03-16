Ростов-на-Дону, , 23:15 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт», руководство немецкой Бундеслиги отказалось заявлять 30-летнего ангольского центрального защитника «Аль-Айна» Баштуша, выступающего за «Ростов» на правах аренды, вне регистрационного периода.

На прошлой неделе ангольский защитник приостановил действие контракта с «Ростовом». В текущем сезоне на счету Баштуша один забитый мяч и одна результативная передача в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футболист получил четыре желтые карточки.

Ранее Баштуш уже выступал за «Ростов» в период с 2013 по 2016 годы. 17 августа 2016 года римский «Лацио» выкупил защитника сборной Анголы за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.