Рим, 16 марта, 2022, 23:14 — ИА Регнум. По данным за февраль 2022 года, стоимость продуктовой корзины в Италии за год выросла на 5,3%, товаров по уходу за телом и домом — на 4,1%, сообщили в национальной службе статистики в среду, 16 марта.

Ruhrnachrichten.de Евро

Месяцем ранее эти показатели составляли соответственно 4,3% и 3,2%.

Ранее в службе также сообщили, что инфляция в феврале 2022 года достигла рекордного за 27 лет уровня — 5,7%. Она «обеспечена» прежде всего ростом цен на энергоносители.