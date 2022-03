Лондон, , 23:10 — REGNUM Анна Прайор, диджей и барабанщица британской инди-рок-группы Metronomy, представила свой второй сольный сингл Easier Alone. Новый сингл стал доступен для прослушивания на официальном YouTube-канале музыкантши.

Анна Прайор из Metronomy The Line Of Best Fit

Easier Alone — это первый сольный сингл Прайор после июльского Thank You For Nothing, и, по ее собственным словам, песня «о том, чтобы отпустить хорошие вещи».

Прайор разъяснила: «Речь идет обо всех тех здоровых дружеских отношениях, связях, ситуациях, которые просто задыхаются под тяжестью ожиданий, которые мы возлагаем на себя. О тех отношениях, которые, как вы знаете, были бы питательными и поддерживающими, если бы только вы могли позволить кому-то любить вас без ваших собственных ограничений».

