Брюссель, , 01:40 — REGNUM Диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной не продвигается с необходимой скоростью. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 16 марта.

Жозеп Боррель European Parliament

«Евросоюз получил от ООН мандат для того, чтобы координировать усилия в рамках этого диалога. Эту задачу я доверил одному из лучших дипломатов, и я должен сказать, что нужно делать больше. Мы должны подталкивать обе стороны к пониманию того, что существует лишь одно решение проблемы и что оно появится в ходе диалога. Это весьма сложный вопрос. Вы знаете, насколько история Балкан была непростой в последние 20−30 лет», — рассказал Боррель «Немецкой волне» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

При этом европейский чиновник заявил, что он разочарован тем, что диалог между Белградом и Приштиной продвигается не с той скоростью, которая требуется для решения косовской проблемы.

Напомним, что роль посредника ЕС в диалоге Белграда и Приштины доверена словацкому дипломату Мирославу Лайчаку.