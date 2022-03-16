Ясиноватая, ДНР, 16 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Житель города Ясиноватая (ДНР) получил ранение в результате обстрела, устроенного 16 марта украинскими боевиками, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Wikimedia Ясиноватая

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что ранение получил мужчина, проживающий в доме по улице Орджоникидзе.

Напомним, ВСУ трижды в течение дня обстреливали Ясиноватую. Они выпустили в направлении города более двух десятков артиллерийских снарядов калибра 122 мм.