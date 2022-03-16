В результате обстрела ВСУ ранен житель Ясиноватой
Ясиноватая, ДНР, 16 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Житель города Ясиноватая (ДНР) получил ранение в результате обстрела, устроенного 16 марта украинскими боевиками, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
Wikimedia
Ясиноватая
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Уточняется, что ранение получил мужчина, проживающий в доме по улице Орджоникидзе.
Напомним, ВСУ трижды в течение дня обстреливали Ясиноватую. Они выпустили в направлении города более двух десятков артиллерийских снарядов калибра 122 мм.