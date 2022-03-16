Рим, , 23:07 — REGNUM Национальный профсоюзе автоперевозчиков Италии Unatras анонсировал прекращение деятельности с 4 апреля, передают национальные СМИ в среду, 16 марта.

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В профсоюзе повторно оценили ситуацию с резким ростом цен на бензин и предполагаемой потерей рентабельности и пришли к выводу, что без конкретных мер поддержки со стороны правительства (которых пока не последовало) остановка работы неминуема.

Ранее итальянские министры провели встречу с представителями транспортных профсоюзов и пообещали внести свой вклад в решение проблемы методом снижения акцизов, уровень которых в Италии — самый высокий в ЕС. Однако пока это обещание не реализовано.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.